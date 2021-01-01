غزة: وفاة مسن اعتدى عليه شقيقه المسن بسبب خلاف على الميراث

غزة / سما /

توفي اليوم الخميس، المسن (أ. ب)، البالغ من العمر 72 عامًا، بعد نحو أسبوعين من اعتداء شقيقه المسن عليه في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب خلاف على الميراث.

وكانت المباحث العامة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، قد كشفت في 18 من الشهر الجاري، عن ملابسات قضية محاولة قتل تعرض لها المسن بعد قيام شخص بضربه بآلة حادة في الرأس أثناء نومه داخل أرضه.

وبين زاهر الحولي مدير المباحث بالمحافظة الوسطى، في تصريح صحفي في حينه، أنه وفور تلقي البلاغ في الواقعة، باشرت طواقم المباحث باتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي والاستماع لأقوال الشهود وبعض المشتبه به، حيث وقع الاشتباه على شقيق المجني عليه المدعو (س. ب) (74 عامًا).

وأشار حينها، إلى أنه تم استدعاء واستجواب شقيق المجني عليه، وبمواجهته بالأدلة القاطعة وأقوال الشهود، أقر المشتبه به بمحاولته قتل شقيقه، مؤكدًا أنه أقدم على ذلك لوجود خلاف على الميراث.

وأكد مدير مباحث المحافظة الوسطى حينها، إحالة ملف القضية والمتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.