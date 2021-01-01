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الصحة: 3 وفيات و 1788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة تعافٍ في فلسطين

الخميس 26 أغسطس 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 3 وفيات و 1788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، ثلاث حالات وفاة “غزة وقلقيلية ونابلس”، و1788 إصابة جديدة بفايروس كورونا بعد فحص 9709 عينة.

وقالت الوزارة إن 868 إصابة سجلت بالضفة، و920 في غزة، وأشارت إلى أنّ 33 مريضًا في العناية المكثفة، و4 على أجهزة التنفس الاصطناعي، من بين 99 مريضًا في مستشفيات ومراكز كورونا بالضفة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالضفة على النحو التالي: “طولكرم 161، قلقيلية 92، نابلس 287، سلفيت 66، طوباس 26، جنين 69، رام الله والبيرة 94، ضواحي القدس 13، الخليل 44، أريحا والأغوار 7، بيت لحم 9”.

وبينت أنه تم تسجيل 343 حالة تعاف جديدة، 238 منها بالضفة، و105 في غزة.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 773,379 بينهم 446,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ووصلت نسبة التعافي من فايروس كورونا في فلسطين إلى 95.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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