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دراسة اسرائيلية: خطر التهاب عضلة القلب اكبر بين مرضى كورونا الذين لم يتطعموا

الخميس 26 أغسطس 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة اسرائيلية: خطر التهاب عضلة القلب اكبر بين مرضى كورونا الذين لم يتطعموا



اجريت الدراسة من قبل صندوق المرضى "كلاليت" بالتعاون مع جامعة هارفرد

أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث تابع لصندوق المرضى "كلاليت" الاسرائيلي التابع بالتعاون مع جامعة هارفارد، اليوم (الخميس)، أن الذين تلقوا لقاح فايزر المضاد لكورونا لديهم آثار جانبية منخفضة، مقارنة بمعدل الآثار الجانبية الخطيرة للذين لم يتطعموا. استندت الدراسة إلى تحليل بيانات لمرضى كلاليت البالغ عددهم مليوني مريض.

وبحسب الدراسة، تم تشخيص 2.7 حالة من التهاب عضلة القلب لكل 100 ألف شخص تم تطعيمهم، مقارنة بـ 11 حالة لكل 100 شخص أصيبوا بالفيروس ولم يتم تطعيمهم.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الآثار الجانبية مثل عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والانسداد الرئوي لوحظت بمعدل أعلى بين المصابين بالكورونا غير المتطعمين، ولكن لم يتم العثور على زيادة بين الأشخاص المتطعمين.

وقال مدير معهد أبحاث "كلاليت" الاسرائيلي، البروفيسور ران بليتسر، عند نشر النتائج: "تُظهر الدراسة مرة أخرى مدى أمان اللقاح ضد الفيروس، وكيف أن التعرض لفيروس كورونا بدون اللقاح يعرض الشخص لخطر كبير بالاضافة لأعراض الجانبية التي من الممكن ان يتعرض لها المريض كأمراض القلب ومضاعفاته الخطيرة.

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