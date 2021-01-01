  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي: بينيت نجح في وضع ايران على رأس الأولويات الأمريكية

الخميس 26 أغسطس 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: بينيت نجح في وضع ايران على رأس الأولويات الأمريكية



وكالات - سما-

قبل القمة الإسرائيلية الأمريكية بساعات، قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نجح في تغيير الخطاب ووضع إيران وليست القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات.

وأضاف إلكين في مقابلة إذاعية صباح اليوم الخميس أن سماع ذلك من رؤساء الإدارة الأمريكية الديمقراطية ليس أمرا مفهوما ضمنيا، وأن هذه بداية إعادة العلاقات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي.

بدوره قال النائب الليكودي يواف غالانت إن الموضوع المركزي يجب أن يكون إيران، "لأننا في ساعة حاسمة"، وتمنى النجاح لبينت.

واجتمع بينيت بعد وصوله إلى واشنطن أمس الأربعاء مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين، ومن المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس جو بيادن في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: "مكان"

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الطلب المصري بإلغاء المسيرات وايقاف البالونات..

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

رشيدة طليب تشن هجوما حادا على الرئيس عباس

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

الزهار يستبعد الحرب مع "إسرائيل" ويتحدث عن مشروع المقاومة وتبادل الأسرى

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

الأخبار الرئيسية

الصحة: 3 وفيات و 1788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و343 حالة تعافٍ في فلسطين

رسميا .. عائلة نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

بينيت خلال لقائه بايدن : "سيلقي بكامل المسؤولية" على السنوار والاخير سيدعمه اذا قرر شن عملية عسكرية

قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

هيلفي

هاليفي : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع والتصعيد خيار أخير بالنسبة لنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية