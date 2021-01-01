وزير إسرائيلي: بينيت نجح في وضع ايران على رأس الأولويات الأمريكية

وكالات - سما-

قبل القمة الإسرائيلية الأمريكية بساعات، قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نجح في تغيير الخطاب ووضع إيران وليست القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات.

وأضاف إلكين في مقابلة إذاعية صباح اليوم الخميس أن سماع ذلك من رؤساء الإدارة الأمريكية الديمقراطية ليس أمرا مفهوما ضمنيا، وأن هذه بداية إعادة العلاقات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي.

بدوره قال النائب الليكودي يواف غالانت إن الموضوع المركزي يجب أن يكون إيران، "لأننا في ساعة حاسمة"، وتمنى النجاح لبينت.

واجتمع بينيت بعد وصوله إلى واشنطن أمس الأربعاء مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين، ومن المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس جو بيادن في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: "مكان"