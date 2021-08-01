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انتصاران لغزة الرياضي وخدمات الدير في افتتاح دوري جوال لكرة السلة

الخميس 26 أغسطس 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران لغزة الرياضي وخدمات الدير في افتتاح دوري جوال لكرة السلة



غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، بطولة دوري جوال للموسم 2020_2021 للمحافظات الجنوبية، بلقاءين، جمع الأول شباب البريج وغزة الرياضي، فيما واجه بيت حانون الأهلي خدمات دير البلح في اللقاء الثاني، وذلك بصالة سعد  صايل غرب مدينة غزة.

شباب البريج (67)_(77) غزة الرياضي

بدأت المباراة متكافئة وحماسية بين الفريقين، وتمكن الشباب من استغلال الرميات الثلاثية بتسجل رميتين عن طريق باسم النباهين، قابله الرياضي بتسجيل ثلاثيتين عن طريق فضل المغربي ومحمد عاشور، لينتهي الربع لمصلحة الشباب (17_16). 

وفي الشوط الثاني ظهر الرياضي بشكل جيد، واستغل تسرع لاعبو الشباب في انهاء الهجمة بخطف العديد من الكرات والتسجيل بالهجمات المرتدة، لكن صحوة لاعبي الشباب في الدقائق الأخيرة بتوغلات عبد الرحمن العمصي وقوة دفاع محمد يوسف العجلة، أعطتهم الأفضلية بالفوز في هذا الربع بنتيجة (16_13). 

وفي الربع الثالث تحسن أداء الرياضي بشكل ملحوظ، وتمكن من تعديل النتيجة والتقدم بنقطتين حتى الثواني الأخيرة، لولا ثنائية عبد الرحمن العمصي التي عادلت النتيجة (47_47) وبنتيجة الربع لمصلحة الرياضي (18_14). 

وفي الربع ظهر الرياضي بوجه مختلف، وتمكن من السيطرة على أجواء المباراة، بفضل تألق فضل المغربي ومحمد عاشور، وثلاثية مؤمن أبو غزال، فيما عاب على الشباب التسرع في انهاء الهجمة وإضاعة العديد من الكرات والرميات الحرة الحاسمة، لينتهي الريع لمصلحة الرياضي (30_20) وبنتيجة إجمالية (77_67). 

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، تامر قشطة، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي24 ثانية أحمد زعرب.

بيت حانون الأهلي (60) _ (87) خدمات دير البلح

وفي اللقاء الثاني سيطر خدمات دير البلح على نتائج معظم أرباع المباراة فجاءت على النحو التالي:

دخل خدمات الدير اللقاء بقوة، وسجل له الطيب البحيصي (10) نقاط، بينما تألق من بيت حانون مدحت مراد بتسجيله (6) نقاط، لينتهي الربع لمصلحة الدير (24_17). 

وفي الربع الثاني تحسن أداء بيت حانون وتمكنوا من التسجيل عبر عدة ثنائيات عن طريق محمد المقوسي ومحمد الحويحي، لكن استمرار تألق الطيب البحيصي ومعه محمد البحيصي وثلاثية عبد الفتاح زيادة أعطت التقدم والفوز بهذا الربع لدير البلح (20_19). 

وفي الربع الثالث تكافئت الفرص والتسجيل والأفضلية، فذهبت نتيجة الربع للتعادل (20_20).

وفي الربع الرابع فرض خدمات الدير كلمته بالأداء والنتيجة، فتألق أغلب لاعبيه، منهم ضياء الرواغ وعمر المسلمي ومحمد البحيصي، فيما لم يسجل بيت حانون سوى 4 نقاط عن طريق ثلاثية لمحمد الحويحي ورمية حرة لمحمد طافش، لينتهي الربع لمصلحة دير البلح بنتيجة (23_4)، وبنتيجةإجمالية (87_60).

قاد اللقاء تحكيميا: مروان حمد، أحمد القاضي، محمد العالول، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي رمزي البرعي، ميقاتي 24 ثانية محمد سكيك.

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#كرة السلة #الاتحاد الفلسطيني #دوري جوال

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