تيسير نصر الله: فصائل منظمة التحرير تجتمع الاثنين المقبل في بيت دجن

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، إن فصائل منظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها الاثنين المقبل في قرية بيت دجن شرق نابلس، دعما لأهلها وانتصارا لمقاومتها الشعبية التي تخوضها ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيها.

وأكد نصر الله في حديث إذاعي، اليوم الخميس، استمرار وتصعيد المقاومة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس حتى إزالة آخر كرفان في البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح، مشددا على أن بيتا شكلت نموذجا رائعا يحتذى به في المقاومة الشعبية.

وأشار الى أنه سيتم غدا تنظيم عدة فعاليات للمقاومة الشعبية في مناطق الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة، رفضا لانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا.