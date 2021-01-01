مجدلاني: تصريحات بينيت حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية تنسجم مع رؤية حكومته اليمينية

رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن رفض إقامة الدولة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان ليس مفاجئا.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي، اليوم الخميس، إن هذه التصريحات والمواقف تنسجم من ناحية المضمون مع رؤية حكومة بينيت اليمينية، وتعبر عن حزب المستوطنين.

وأضاف ان بينيت يتبع منهج نتنياهو في فرض رؤية اسرائيل وقوى اليمين، موضحا أن هذه المواقف تعبر عن ذات البرنامج لحكومات نتنياهو السابقة، التي استمرت 12 عاما في تقويض كل فرص السلام، وإمكانية الوصول الى حل الدولتين.