  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: تصريحات بينيت حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية تنسجم مع رؤية حكومته اليمينية

الخميس 26 أغسطس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن رفض إقامة الدولة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان ليس مفاجئا.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي، اليوم الخميس، إن هذه التصريحات والمواقف تنسجم من ناحية المضمون مع رؤية حكومة بينيت اليمينية، وتعبر عن حزب المستوطنين.

وأضاف ان بينيت يتبع منهج نتنياهو في فرض رؤية اسرائيل وقوى اليمين، موضحا أن هذه المواقف تعبر عن ذات البرنامج لحكومات نتنياهو السابقة، التي استمرت 12 عاما في تقويض كل فرص السلام، وإمكانية الوصول الى حل الدولتين.

#احمد مجدلاني #بينيت

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الطلب المصري بإلغاء المسيرات وايقاف البالونات..

رشيدة طليب تشن هجوما حادا على الرئيس عباس

غانتس: سنعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية وهذا ما تحتاجه "اسرائيل" لتحسين الوضع في غزة...

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

غانتس وكوخافي يهددان غزة: إطلاق البالونات والمظاهرات على الحدود ستقودنا لحدث كبير

الصحة العالمية تحذر من "القاتل الصامت" وتربطه بالفقر

الأخبار الرئيسية

بينيت خلال لقائه بايدن : "سيلقي بكامل المسؤولية" على السنوار والاخير سيدعمه اذا قرر شن عملية عسكرية

قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

الصحة بغزة:حالة وفاة واحدة و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 حالات تعافٍ

هيلفي

هاليفي : آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع والتصعيد خيار أخير بالنسبة لنا

بلينكن يؤكد لبينيت حق الفلسطينيين بالحرية والكرامة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية