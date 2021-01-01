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إقبال كبير من المواطنين .. الصحة بغزة : 9500 مواطن تلقوا التطعيم منذ امس

الخميس 26 أغسطس 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقبال كبير من المواطنين .. الصحة بغزة : 9500 مواطن تلقوا التطعيم منذ امس



غزة / سما /

​قالت وزارة الصحة في غزة، إن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين منذ بدء حملة "تطعيمك أمانة" أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة، أنه تم تطعيم 9500 مواطن جرعة أولى منذ انطلاق الحملة، مبينةً أن ذلك يشير إلى وعي وحرص المواطنين واهتمامهم بتلقي اللقاح.

وذكرت أنها قررت فتح مراكز تطعيم جديدة وتمديد العمل لفترة مسائية في عدد من المراكز الحكومية والتابعة لوكالة الغوث تسهيلا على المواطنين ومنعا لحدوث أي ازدحام.

وبينت الوزارة، أن نقاط التطعيم الجديدة والقديمة هي كالتالي:

- محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا (صباحي + مسائي)، أبو شباك، بيت حانون، الشيماء، مسقط جباليا.

- غزة: عيادة الرمال (صباحي+مسائي)، عيادة الزيتون (صباحي + مسائي)، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الدرج، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الفلاح (صباحي+مسائي)، عيادة الشاطىء.

الوسطى: مركز دير البلح (صباحي+ مسائي)، النصيرات القديمة (مسائي)، مركز شهداء النصيرات، مركز صحي الزوايدة.

خان يونس: مركز شهداء خان يونس (صباحي + مسائي)، مسقط القرارة، بني سهيلا.

رفح: مركز شهداء رفح (صباحي+ مسائي)، تل السلطان.

وذكرت الوزارة، أن المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" والتي ستعمل خلال الفترة المسائية هي: مركز جباليا الصحي، مركز الشيخ رضوان، مركز الشاطئ، مركز النصيرات، مركز البريج، مركز خان يونس، مركز رفح.

وأفادت أنها شرعت بإقامة مراكز تطعيم ميدانية في محافظات قطاع غزة كافة للتخفيف عن المواطنين ومنعا للازدحام نظرا للتدفق الكبير من قبل المواطنين على مراكز التطعيم المعلنة.

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