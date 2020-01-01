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الصحة الإسرائيلية : 13 وفاة و8800 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 26 أغسطس 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : 13 وفاة و8800 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

​توفي 13 شخصا تأثرا بفيروس كورونا  فيما شخصت 8800 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأربعاء، بينما واصلت نتائج الإصابات الموجبة بتسجيل معدلات قياسية، في وقت سجلت الحالات الخطيرة انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ بداية الموجة الرابعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل وحتى التاسعة صباحا، أجري أكثر من 32 ألف فحصا مخبريا لاكتشاف كورونا، حيث تم تشخيص 1893 إصابة جديدة، بحيث أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت 6.39%.

وتأتي هذه المعطيات رغم تراجع مُعامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.15، وهو التراجع الأبرز الذي يسجل خلال الموجة الرابعة.

ومع تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة الإسرائيلية من حملة التطعيم ضد كورونا، حيث أخذت، بالأمس، عبر محطات الفحص المتنقلة، 139 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 6.57% منها موجبة.

وبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي الإصابات النشطة 79249 إصابة غالبيتها بحالة طفيفة، فيما يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1120 مصابا بينهم 680 مصابا بحالة خطيرة و135 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت وفيات كورونا ارتفاعا، حيث توفي خلال منذ مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، 431 مصابا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6909 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بحملة التطعيم، حيث تلقى، أمس الأربعاء، 98382 شخصا التطعيم بالجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الثالثة نحو 1.8 مليونا، بينما تلقى نحو 10 آلاف بجيل 12 إلى 18 عاما الجرعة الأولى ضد كورونا.

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