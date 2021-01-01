تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

يعمل مانشستر سيتي الإنجليزي على الاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل السيتي في ضم رونالدو من خلال صفقة تبادلية ينضم من خلالها بيرناردو سيلفا لكتيبة اليوفي، مع العلم أن خورخي مينديز، وكيل كريستيانو، سافر عقب ظهر الأربعاء إلى تورينو على متن طائرة خاصة، وذهب مباشرةً لمنزل رونالدو.

وتفيد تقارير صحفية بأن الاجتماع العاجل بين رونالدو ووكيله كان من أجل مناقشة بعض الخيارات المتاحة على الطاولة بخصوص مستقبل اللاعب.

ولم يعد أمام رونالدو إلا خيار الانتقال لمانشستر سيتي بعد إبعاد باريس سان جيرمان الفرنسي فكرة التعاقد معه من رأسه، حتى لو رحل كيليان مبابي عن بارك دي برانس.

وأكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، مساء أمس الأربعاء، بأن بطل الدوري الإنجليزي يعرض على رونالدو راتباً يوازي نصف راتبه الحالي في يوفنتوس، ما يعني أن الراتب السنوي في عقد كريستيانو الذي سيمتد حتى يونيو 2023، حال موافقته سيكون 15 مليون يورو.

ومع اقتراب انتهاء الميركاتو الصيفي في آخر الشهر الجاري، أصبح رونالد ووكيله في ضيق من الوقت لحسم هذه الصفقة الكبيرة للاعب يبلغ من العمر 36 عاماً ويتبقى في عقده مع اليوفي أقل من عام.