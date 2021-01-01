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أنشيلوتي غاضب بشدة من هازارد في ريال مدريد!

الخميس 26 أغسطس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي غاضب بشدة من هازارد في ريال مدريد!



وكالات / سما /

زعمت تقارير صحفية إسبانية وجود حالة من الغضب الشديد داخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من نجم الفريق، البلجيكي إدين هازارد، في الفترة الحالية.

وبدأ هازارد الموسم الثالث له في مدريد بنية تغيير الصورة التي تركها في سانتياجو بيرنابيو في أول موسمين، حيث يريد أن يكون أكثر نجاحاً باستعادة مستواه الذي عرفه العالم عنه حين كان لاعباً في صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأفادت شبكة الموندو الإسبانية بأن أنشيلوتي حانق من هازارد بسبب قلة مردوده الدفاعي مع بقية زملائه في المباريات، وبجانب ذلك، يشعر المدرب الإيطالي بالاستياء من حالة اللاعب البدنية.

وأوضحت الصحيفة، أن أنشيلوتي يرغب في مشاركة هازارد بشكل أكثر فعالية في الواجب الدفاعي في مباريات الميرينجي بالفترة المقبلة.

وعلى الصعيد البدني، يشعر المدرب بالغضب بسبب عدم قدرة هازارد على خوض المباريات منذ بدايتها وحتى نهايتها، الأمر الذي يعد مشكلة لخطط كارليتو في الفترة الحالية.

وبالفعل يملك ريال مدريد دفاعاً غير جيداً في الموسم الجاري وهو ما تثبته الأرقام في أول مباراتين، حيث اهتزت شباك تيبو كورتوا أربع مرات بمعدل مرتين كل 90 دقيقة.

#ريال مدريد #هازارد #أنشيلوتي

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