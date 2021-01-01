جوارديولا يعلن موعد رحيله عن مانشستر سيتي بتصريح مفاجئ!

وكالات / سما /

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، موعد رحيله عن فريق ملعب الاتحاد، والذي سيكون موعد اعتزاله التدريب بشكل مؤقت.

وأفاد جوارديولا في تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء، أنه سيحصل على استراحة من التدريب بشكل كامل بعد نهاية عقده الحالي مع السيتي والذي يصل لخط النهاية في 2023.

ويعني ذلك أن المدرب الكتالوني لن يجدد عقده مع السيتي وسيرحل بمجرد نهاية العقد الحالي بعد أقل من عامين، مع العلم أن بيب أفاد في التصريحات بأنه يريد بعد فترة الاستراحة، التي لم يحدد مدتها، أن يتولى تدريب منتخب في قارة أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة ESPN ” أظن أني بحاجة للحصول على راحة بعد 7 سنوات رفقة مانشستر سيتي، استراحة لبعض الوقت تلزمني لتقييم كل ما قدمته خلال السنوات الماضية”.

وأضاف مفيداً “وبعد ذلك أريد العودة للتدريب من بوابة المنتخبات، أرغب في تدريب منتخباً أوروبياً أو في أمريكا الجنوبية، حقاً أرغب في خوض منافسات كوبا أمريكا، إنها تجربة أريد أن أعيشها حقاً”.

وواصل بيب حديثه” نعم تدريب المنتخبات سيكون محطتي التالية، تدريب منتخب البرازيل؟ لا أظن أني سأصبح في هذا المنصب في يوم من الأيام، إنه حكر على البرازيليين ولا أظن أنه سيتغير”.