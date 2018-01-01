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قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا

الخميس 26 أغسطس 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : واهم من يظن أن "حارس الأسوار" قد خلقت واقعًا جديدًا



القدس المحتلة / سما /

قال مراسل القناة 13 العبرية، ألموغ بوكير، اليوم الخميس، إن الصواريخ وبالونات الحارقة والمسيرات على الحدود أعادتنا لعام 2018.

 
وأضاف المراسل، "إذا اعتقدنا أن عملية حارس الأسوار قد خلقت واقعًا جديدًا هنا فنحن واهمون، فقد أعادتنا هذه الأحداث إلى مايو 2018".
 
وأوضح أن "هذه حقيقة لا تطاق، يمليها العدو على أجندة سكان المستوطنات لماذا؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تظهر ضعفًا وتثبت عكس ما وعدت به".
 
وشرعت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، بتنظيم سلسلة فعاليات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة احتجاجًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع من سنوات.

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