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الصحة بغزة:حالة وفاة واحدة و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 حالات تعافٍ

الخميس 26 أغسطس 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة:حالة وفاة واحدة و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 حالات تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3570 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 105 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 125191 إصابة بينها 7726 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 116336 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1129.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 188 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 121.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 154063 شخصًا.

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