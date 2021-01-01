رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس خبر استشهاد شاب من مخيم جباليا متأثرا بجروحه وإصابات جراء قمع الاحتلال تظاهرة جنوب القطاع.

كما ركزت الصحف على خبر قمع فعالية في بيتا ضد شق طريق استيطاني وجرف أراضي قرب الخليل وبيت لحم ونابلس وهدم أساسات مسجد وبئر مياه وورشة لتصليح المركبات قرب الخليل ومنزلين في القدس والولجة.

كما أبرزت: الوباء يشتد: 8 وفيات و1676 اصابة منها 869 في القطاع و257 في نابلس، ومؤسسات أميركية تطالب بايدن بإلزام بينيت بوقف الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

شهيد متأثرا بجراحه في قطاع غزة ومستوطنون يغلقون الطريق لمعبر كرم أبو سالم واصابات شرق خانيونس ومواجهات بعدة مناطق بالضفة

هدم منزلين بسلوان والولجة وأساسات مسجد في يطا والمصادقة على مخطط لتوسيع الشارع الاستيطاني (55) وتجريف أراض زراعية بقصرة وبيرين وكيسان

رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض المفاوضات ويعارض إقامة دولة فلسطينية وإعادة فتح القنصلية في القدس وشدد على تواصل التوسع الاستيطاني بالضفة

كورونا تحصد أرواح 8 مواطنين وتصيب 1676 آخرين في الضفة والقطاع

مؤسسات أميركية تطالب بايدن بإلزام بينيت بوقف الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين

"الحياة الجديدة":

شهيد من مخيم جباليا متأثرا بجروحه وإصابات جراء قمع الاحتلال تظاهرة جنوب القطاع

قمع فعالية في بيتا ضد شق طريق استيطاني ورف أراضي قرب الخليل وبيت لحم ونابلس وهدم أساسات مسجد وبئر مياه وورشة لتصليح المركبات قرب الخليل ومنزلين في القدس والولجة

الرئيس يعزي باستشهاد الطفل عماد الحشاش

مؤسسات أميركية تطالب بايدن بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين

حملة صهيونية لمنع تصويت برلمان كاليفورنيا على تدريس منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية

8 وفيات و1676 اصابة بكورونا

أنهار.. وحيدة في المخاض خلف القضبان

"الأيام":

14 اصابة في مواجهات مع الاحتلال أعقبت مهرجانا جماهيريا شرق خانيونس

قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم وتجريف وردم واقتلاع واسعة في عدة محافظات

الصندوق القومي اليهودي يخطط للاستيلاء على 2500 دونم بالقدس

الوباء يشتد: 8 وفيات و1676 اصابة منها 869 في القطاع و257 في نابلس

مؤسسات أميركية تطالب بايدن بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين

مخاض الأسيرة العسير: حملة للإفراج عن أنهار الديك من سجون الاحتلال