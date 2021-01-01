طالع .. الصحة تعلن إضافة نقاط تطعيم جديدة ضد كورونا في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن إضافة نقاط تطعيم جديدة ضد فيروس كورونا، وذلك نظرًا لزيادة إقبال المواطنين على مراكز التطعيم وحالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن نقاط التطعيم هي كالتالي:

- محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا (صباحي + مسائي)، أبو شباك، بيت حانون، الشيماء، مسقط جباليا.

- غزة: عيادة الرمال (صباحي+مسائي)، عيادة الزيتون (صباحي + مسائي)، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الدرج، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الفلاح (صباحي+مسائي)، عيادة الشاطىء.

الوسطى: مركز دير البلح (صباحي+ مسائي)، النصيرات القديمة (مسائي)، مركز شهداء النصيرات، مركز صحي الزوايدة.

خان يونس: مركز شهداء خان يونس (صباحي + مسائي)، مسقط القرارة، بني سهيلا.

رفح: مركز شهداء رفح (صباحي+ مسائي)، تل السلطان.

وذكرت الوزارة، أن المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" والتي ستعمل خلال الفترة المسائية هي: مركز جباليا الصحي، مركز الشيخ رضوان، مركز الشاطئ، مركز النصيرات، مركز البريج، مركز خان يونس، مركز رفح.