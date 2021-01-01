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صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة

الخميس 26 أغسطس 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي مصري : غزة على موعد مع إنفراجة قريبة في هذه الحالة



غزة / سما /

قال الصحفي المصري أحمد جمعة المقرب من المخابرات المصرية، اليوم الخميس، إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان انفراجة قريبة لقطاع غزة، في حال نجحت الجهود بتثبيت التهدئة.

وأكد جمعة في منشور له على صفحنه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن من بين التسهيلات التي سيشهدها قطاع غزة، وصول عدد التجار الذين سيسمح لهم بالدخول إلى نحو 7 آلاف تاجر، مبيناً أن هذه الانفراجة ستساهم في تحسين الوضع الحياتي وخلق فرص عمل.

وأضاف: "ستبدأ مشاريع إعادة الاعمار مباشرة وسيتم ادخال الحديد والاسمنت وما تحتاجه عملية الاعمار، وإدخال المعدات الخاصة بالبلديات والزراعة والصناعة".

وتابع: "في نهاية الربع الأول من سبتمبر ستعود الأمور لطبيعتها في غزة من حيث تدفق المواد الخام ومواد البناء وكل ما يحتاجه القطاع".

وتوقع جمعة أن يسمح بالتصدير من قطاع غزة بدون قيود، إضافة لاتساع مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلاً.

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