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طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة سريعاً خلال النهار

الخميس 26 أغسطس 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة سريعاً خلال النهار



رام الله / سما /

​لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء تميل الى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر ثم ترتفع الحرارة سريعاً، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل عام في معظم المناطق مع رطوبة منخفضة الى متوسطة، وأجواء حارة جداً في الأغوار والبحر الميت وطوباس وطبريا والنقب والسفوح الشرقية من جبال الضفة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام مع رطوبة مرتفعة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات تنشط أحياناً نهاراً، والله تعالى أعلم

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