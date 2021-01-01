صحيفة: اتصالات مصرية مع "إسرائيل" وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع

القاهرة/سما/

قالت صحيفة اليوم اليوم السابع مساء الأربعاء أن مصر تقود اتصالات مكثفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية المتواصلة مع جهات إسرائيلية وفصائل فلسطينية في غزة.



وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة "أن السلطات المصرية كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة على مدار اليومين الماضيين بهدف رفع المعاناة عن أهالي القطاع، مشيرة إلى قرار إعادة فتح معبر رفح بهدف تقديم المساعدات الانسانية العاجلة.

و في وقت سابق قررت السلطات المصرية، ، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة باتجاه الوصول فقط غداً الخميس.

و أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر ، مساء الأربعاء ، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري غدا الخميس في اتجاه واحد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ،على أن يتم اعادة انتظام العمل بمعبر رفح في الاتجاهين بدءًا من يوم الأحد المقبل .

ومساء الاحد الماضي، قررت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين حتى اشعار آخر دون ذكر الاسباب.