بلينكن لبينيت: يجب على الفلسطينيين أن يتمتعوا بالحرية والكرامة لتعزيز آفاق حل الدولتين

واشنطن/سما/

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل اجتماع الوزير أنتوني بلينكن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خلال زيارة رسمية بقوم بها للولايات المتحدة.

وقال البيان إن "الوزير أنتوني بلينكين ناقش مع رئيس وزراء إسرائيل قضايا الأمن الإقليمي بما فيها إيران".

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن "بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وشدد على ضرورة تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بالحرية والازدهار والكرامة .

وأضاف: "هذا أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين".

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الوزير لويد أوستن اتفق مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس على التعاون الثنائي بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة الطائرات بدون طيار وذلك في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.



وأضافت الوزارة في بيان لها: "الجانبان الأمريكي والإسرائيلي استعرضا تهديدات البرنامج النووي الإيراني فيما أكد أوستن لنظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وبأمن الشرق الأوسط من خلال العلاقات العسكرية".

وفي وقت سابق، طالب جانتس المجتمع الدولي بوضع خطة بديلة لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، على خلفية تعثر مباحثات جنيف الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي لعام 2015.

وحذر جانتس في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من أن شهرين فقط يفصلان إيران عن الحصول على المواد المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، مضيفا أن طهران، حسب تقييمات إسرائيل، ستحتاج إلى عدة أشهر أخرى لاتخاذ خطوات إضافية لازمة في هذا المجال، مثل إنتاج قنبلة نووية قابلة للنقل وتركيبها على رأس صاروخ باليستي، وإجراء تجارب.