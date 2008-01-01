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مصر تعلن عن اكتشاف فريد من نوعه عمره 43 مليون سنة (صور)

الخميس 26 أغسطس 2021 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن عن اكتشاف فريد من نوعه عمره 43 مليون سنة (صور)



القاهرة/سما/

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عن اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام.


وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك أن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري استعرض تقريرًا حول نجاح فريق بحثي مصري في تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية في المياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام.

ووصف التقرير هذا الاكتشاف بأنه طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث إنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان.

وأوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة بعدها تمت دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية برئاسة د. هشام سلام.

ويبلغ طول الحوت ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كغم، وقد سمي الحوت (فيومسيتس أنوبس) وتم استخراجه من واحة الفيوم، حيث أنه كان يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التى مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

وصرح د. محمد سامح أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة بأن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني، مشيرًا إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأسهم هذا الاكتشاف فى زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، مما ساعد في توجيه رؤية الفريق البحثي، بحسب د.هشام سلام.

من جانبه، أوضح الباحث عبد الله جوهر، طالب الدراسات العليا في جامعة المنصورة، أن هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوماً بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة، مشيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

يذكر أنه تقرر نشر هذا الاكتشاف المهم، اليوم الأربعاء، في إحدى مجلات علم البيولوجي العالمية المرموقة.

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