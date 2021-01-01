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كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

الخميس 26 أغسطس 2021 03:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا



وكالات

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بانضمام آخر ثلاثة أندية إليها، شيريف المولدوفي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، وشاختيور الأوكراني.

وستجري قرعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2021-2022)، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، تم تقسيمهما قبل القرعة إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يمكن تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

وفي ما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - ليل (فرنسا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - فياريال (إسبانيا) – تشيلسي (إنجلترا).
المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا) - يوفنتوس (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا) - إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا).
المستوى الثالث: بورتو (البرتغال) - أياكس (هولندا) - أتالانتا (إيطاليا) - لايبزيغ (ألمانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – بنفيكا (البرتغال) – زينيت بطرسبورغ (روسيا).
المستوى الرابع: بيشكتاش (تركيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - بروج (بلجيكا) - يانغ بويز (سويسرا) - ميلان (إيطاليا) – مالمو (السويد) - فولفسبورغ (ألمانيا)، شيريف (مولدوفا). 

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