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خبراء منظمة الصحة العالمية ينددون بتوقف البحث عن منشأ كورونا

الخميس 26 أغسطس 2021 03:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء منظمة الصحة العالمية ينددون بتوقف البحث عن منشأ كورونا



وكالات

حذر خبراء يعملون لحساب منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من توقف البحث عن منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت قناة فرانس 24، مساء اليوم الأربعاء، بأن خبراء سبق أن عملوا لصالح منظمة الصحة العالمية من توقف البحث عن منشأ الفيروس، وبأن المهلة المتاحة لإتمام هذا التحقيق الجوهري تنقضي سريعا. 


ونقلت القناة عن الخبراء أن الأجسام المضادة تتراجع بمرور الوقت، وهو ما يعني أن عمليات جمع عينات "حيوانية" واختبار أشخاص ربما تعرضوا قبل شهر كانون الأول/ديسمبر، ستتراجع نتائجها تدريجيا، وبأن تقريرهم كان الهدف منه أن يكون المرحلة الأولى من عملية أو آلية هي اليوم متوقفة.

وأشار العلماء الـ11، من بينهم القطري فرج المبشر، إلى أن تقريرهم قد تكليفه به من قبل منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع نظرائهم من العلماء الصينيين، والذي صدر، في 29 آذار/مارس الماضي، وهو التقرير الذي لم يعط في حينه أي رد حاسم، لكنه طرح 4 سيناريوهات، تم تصنيفها على أنها مستبعدة بشكل شبه تام إلى محتملة جدا.

ورجح التقرير الدولي الفرضية الشائعة بأن فيروس كورونا انتقل، بشكل طبيعي، من حيوان يعد المصدر، على الأرجح، كان الخفافيش، عبر حيوان آخر وسيط لم يتم تحديده، حتى الآن.

ويشار إلى أن الصين رفضت، في 13 آب/أغسطس الجاري، دعوة منظمة الصحة إلى تحقيق جديد على الأرض، معتبرة أن التحقيق الأول كاف.

#منظمة الصحة العالمية #منشأ كورونا #فيروس كورونا

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