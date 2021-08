السعودية تتخذ اجراءات بحق مشاعل القحطاني بعد فيديو الإساءة لشرطي واتهامه بالتحرش

أثارت السعودية مشاعل القحطاني إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي غضب مواطنيها بعد نشر مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي سعودي وتتهمه بالتحرش.

وظهرت القحطاني في المقطع الذي صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتتبعها سيارة شرطة في العاصمة السعودية الرياض.

وبينما كان عناصر الشرطة يحاولون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وجهت القحطاني عبارات مسيئة للشرطي وتوعدت برفع دعوى تحرش ضده.

وقالت القحطاني في الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عنادا فيه".

