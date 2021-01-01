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مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الخميس 26 أغسطس 2021 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



وادي عارة/سما/

قتل الشاب محمد جبارين (18 عامًا) من قرية البياضة متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على شابين خلال سفرهما في سيارة بمصمص، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح وصفت بأنها خطيرة.

وأحيل الشابان إلى المستشفى حيث أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما يرقد الآخر لتلقي العلاج بحالة خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

65 قتيلا منذ مطلع العام الجاري

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 65 قتيلا؛ ولا تشمل الحصيلة ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

#جريمة اطلاق نار #وادي عارة #الداخل المحتل #عرب 48

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