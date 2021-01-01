  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: هدم معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية

الخميس 26 أغسطس 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هدم معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت هدم معسكرات تابعة للجيش، بهدف تدشين حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

وذكرت القناة العبرية السابعة في تقرير مطول لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال أمير إيشيل، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقع مع مدير سلطة الأراضي، يانكي كوينت، اتفاق جديد تقضي بإخلاء معسكرات وسجون عسكرية في مدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل، من أجل إقامة وحدات سكنية.


وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع ستقوم بإخلاء المعسكرات في أقرب وقت ممكن وتسليمها لسلطة الأراضي الإسرائيلية، بهدف إعادة تأهيل هذه المنطقة حتى تصبح صالحة لتدشين عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بإخلاء حوالي 2500 دونم تشكل حوالي 3 معسكرات وسجون رئيسية تابعه له، من بينها إخلاء حوالي 1300 دونم من معسكر سيركين في مدينة بتاح تكفا، بوسط البلاد، وتمهيدها من أجل بناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

#الجيش الاسرائيلي #هدم معسكرات #مستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الطلب المصري بإلغاء المسيرات وايقاف البالونات..

صحيفة: خيارات "خطيرة" مطروحة للتصعيد وهذا هو رد حماس بشأن ايقاف اطلاق البالونات..

فراعنة السلة يقهرون "إسرائيل" ويرفضون مصافحة لاعبيها (فيديو)

صحيفة: حماس تقرر خفص التوتر مع "إسرائيل"

غانتس: سنعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية وهذا ما تحتاجه "اسرائيل" لتحسين الوضع في غزة...

رشيدة طليب تشن هجوما حادا على الرئيس عباس

رئيس وزراء إسرائيل يؤدي "صلاة الفجر" قبيل لقائه 3 شخصيات كبيرة في واشنطن (صورة)

الأخبار الرئيسية

شهداء

هآرتس: لهذا تواصل "إسرائيل" سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين

قطاع

الاحتلال يعلن سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الجيش الاسرائيلي يكشف عن فشل استخباراتي في عملية "مترو حماس"

"زئبقية وغدارة".. غانتس يكشف عن سياسة رد الجيش الاسرائيلي اتجاه قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية