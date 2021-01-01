غزة: مباحث التموين توقف 4 منشآت تجارية وتخطر7 أخرى

غزة/سما/

حررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية محاضر ضبط بحق عدد من المنشآت التجارية في محافظتي غزة والشمال، وذلك بعد وجدود تجاوزات لديها في المواصفات المتعارف عليها.

وقال مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة إنه خلال جولة لها على المنشآت التجارية في محافظتي غزة والشمال، أوقفت المباحث 4 منشآت تجارية عن العمل، لعدم التزامها بالشروط الصحية والنظافة العامة، فيما أخطرت 7 منشآت اخرى للسب ذاته.

وأوضح قنيطة أن المنشآت التجارية التي اتخذت مباحث التموين بحقها الإجراءات هي: مخبزين، 4 مطابخ ومطعم، وشركة تجارية ومحل لبيع المرطبات.



ولفت إلى أن الجولة شهدت مشاركة اللجنة الغذائية المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين والمعادن الثمينة، والأمن الغذائي بزارة الصحة، بالإضافة لحماية المستهل من وزارة الاقتصاد الوطني.

وأشار قنيطة إلى أن المخالفين تمت إحالتهم للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم القانونية.