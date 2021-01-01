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الشعبية: الفعاليات الجماهيرية ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال

الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الفعاليات الجماهيرية ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال



غزة/سما/

حيت الجبهة الشعبية جماهير شعبنا التي احتشدت بالآلاف في المهرجان المركزي (سيف القدس لن يُغمد) شرقي محافظة خان يونس عصر اليوم الأربعاء رغم تهديدات الاحتلال .

ولفتت الجبهة في تصريح صحفي إلى أن الحضور الشعبي الحاشد والفاعل في مهرجان اليوم يحمل رسالة واضحة مفادها أن شعبنا متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة،  وعاقد العزم على انتزاع حقه في الحرية والعيش الكريم ورفض كل محاولات الابتزاز الصهيونية التي تريد تقزيم قضية ومشروع التحرر الوطني في بعض القضايا والاحتياجات الإنسانية.

وأكدت الجبهة أن الفعاليات الجماهيرية ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال حتى يخضع لإرادة شعبنا ويوقف عدوانه على أبناء شعبنا في القدس والضفة وجماهير الداخل المحتل ويرفع حصاره المفروض على غزة، وإلا فخيارات شعبنا وأسلحته النضالية حاضرة ولا تنضب فيجب أن يستخلص الدروس والعبر من معركة سيف القدس البطولية، والنماذج البطولية التضحوية الحاضرة لشعبنا.

 وجددت الجبهة دعوتها لجماهير شعبنا بمواصلة المشاركة الحاشدة والواسعة في الفعاليات الوطنية الهادفة للضغط من أجل كسر الحصار على قطاع غزة ووقف عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية والتهويدية والاستيطانية ضد شعبنا، مشددة على ضرورة استحضار تجربة المقاومة الشعبية في بيتا و بيت دجن من أجل توسيعها وصولاً لانتفاضة شعبية شاملة.

#الجبهة الشعبية #فلسطين #خانيونس

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