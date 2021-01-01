غزة: "أونروا" تُصدر تنويهاً مهماً بشأن تلقي لقاح "كورونا" في مراكزها

غزة/سما/

أصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة تنويهاً مهماً حول تلقي لقاح "كورونا" في مراكزها.

وقالت "الأونروا"، في بيان : "إنّه سيتم بدء العمل بفترة مسائية بدءاً من يوم غدٍ الخميس الموافق 26 أغسطس في عدة مراكز صحية لها بقطاع غزة.

وأضافت "إن العمل سيستمر في هذه المراكز حتى الساعة 7:30 مساءً ومخصصة فقط للقاحات "كوفيد 19".





وحول المراكز التي سيتم العمل فيها بالفترة المسائية، أشارت إلى أنّها ستكون مركز جباليا الصحي، ومركز الشيخ رضوان، ومركز الشاطئ، ومركز النصيرات ومركز البريج، ومركز خان يونس، ومركز رفح.