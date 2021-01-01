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الإمارات تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب

الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب



أبوظبي/سما/

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها تأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.


وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، "حرص الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها".

وأضاف في بيان أن "دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ولفت إلى إن الإمارات "ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية".

كما أكد "حرص دولة الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين"، مثمنا "التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر".

#الامارات #الجزائر #المغرب

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