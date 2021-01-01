حملة صهيونية لمنع تصويت برلمان كاليفورنيا على تدريس منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية

واشنطن /سما/

تصوت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس شيوخ برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم غد الخميس، على اعتماد مشروع قانون يتيح للمناطق التعليمية في الولاية اختيار منهاج الدراسات العرقية وجعله إجباريا لطلبة الثانوية العامة.

ويتيح هذا القانون في حال تم تمريره للمناطق التعليمية الاختيار بين مناهج مختلفة من ضمنها منهاج قيد التطوير يتبنى في إطاره العام الرواية الفلسطينية للتاريخ، ويشير إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري والحركة الصهيونية كحركة "أيدلوجية قومية استعمارية".

وتسعى منظمة "اللوبي الصهيوني" في الولايات المتحدة لإسقاط مشروع القانون في مراحله الأولى عبر منع البرلمان من التصويت عليه، حيث أصدرت الوكالة الصهيونية الأميركية، وهي منظمة تابعة للوبي المؤيد لإسرائيل، بيانًا يطالب أعضاء لجنة الاعتمادات برفض مشروع القانون وإسقاطه وعدم عرضه على التصويت في البرلمان بذريعة أنه "يشجّع على كراهية اليهود وإسرائيل، وهو الأمر الذي قد يجلبه طلاب مدارس الثانوية بعد تخرجهم إلى الجامعات ومحيطهم الخارجي".

ويفرض مشروع القانون على طلاب الولاية دراسة فصل واحد في الدراسات العرقية من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة، علمًا أن لجنة الاعتمادات في البرلمان التي ستصوت غدا على مشروع القانون هي المخولة بتقرير إن كان المشروع سيعرض على التصويت في مجلس شيوخ الولاية أم لا. وسيسمح القانون لمناطق المدارس المحلية باستخدام منهج الدراسات العرقية الذي يختارونه من تلك التي تم تطويرها في كاليفورنيا حتى الآن.