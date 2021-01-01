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الجهاد: جماهير شعبنا لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلف من ثمن

الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: جماهير شعبنا لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلف من ثمن



غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، مساء يوم الأربعاء، "إنّ رسالة الجماهير في خانيونس اليوم أنّ إرهاب الحصار لن يوقف زحف الثائرين لأجل الحرية والكرامة".

وأضاف سلمي، في تصريحٍ صحفي: "أنّ الحصار المفروض على قطاع غزة  سينتهي والاحتلال إلى زوال ، والمقاومة ماضية بإذن الله حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني كاملة"، مُؤكّداً على أنّ جماهير شعبنا لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلّف ذلك من ثمن.

ووجه التحية لجماهير خان يونس ورفح الذين خرجوا اليوم للتأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني على إبقاء جذوة المقاومة متقدة في وجه العدو، وعلى انتزاع حقوقهم وكسر الحصار الظالم.

ودعا بالرحمة لشهداء شعبنا الذين كان آخرهم الشهيد أسامة دعيج الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراحه ، متمنياً الشفاء لكل جريح ومصاب، وبالحريّة لكل الأسرى.

#الجهاد الاسلامي #حدود غزة

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