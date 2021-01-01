  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القانوع: ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ أمام مطالب شعبنا

الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القانوع: ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ أمام مطالب شعبنا



غزة /سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "يجب على العدو الصهيوني أن يفهم رسالة الجماهير الثائرة وليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شعبنا وكسر الحصار عن قطاع غزة".

وتابع القانوع في تصريحات صحفية من مخيم العودة شرق خانيونس، "إن تنصل الاحتلال الصهيوني من دفع استحقاقات معركة "سيف القدس" سيدفع شعبنا لتصعيد تحركاته حتى نيل حقوقه العادلة والمشروعة".

وشدد على أن حركة الجماهير والفعاليات الشعبية ستتصاعد بمختلف الأدوات والوسائل  للضغط على الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #قطاع غزة #حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: خيارات "خطيرة" مطروحة للتصعيد وهذا هو رد حماس بشأن ايقاف اطلاق البالونات..

مصادر: هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الطلب المصري بإلغاء المسيرات وايقاف البالونات..

شقيق أمير قطر يفجر "قنبلة المركاتو" الحالي.. وربما في تاريخ كرة القدم!

بينيت: مستعد لخوض حرب أخرى مع حماس و لا سلام مع الفلسطينيين لهذا السبب..

صحيفة: حماس تقرر خفص التوتر مع "إسرائيل"

غانتس: سنعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية وهذا ما تحتاجه "اسرائيل" لتحسين الوضع في غزة...

فراعنة السلة يقهرون "إسرائيل" ويرفضون مصافحة لاعبيها (فيديو)

الأخبار الرئيسية

سفارتنا في القاهرة توضح موعد انتظام العمل بمعبر رفح البري في الاتجاهين

الجيش الاسرائيلي يكشف عن فشل استخباراتي في عملية "مترو حماس"

"زئبقية وغدارة".. غانتس يكشف عن سياسة رد الجيش الاسرائيلي اتجاه قطاع غزة..

الهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين: توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية

-

14 اصابة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية