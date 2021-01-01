القانوع: ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ أمام مطالب شعبنا

غزة /سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "يجب على العدو الصهيوني أن يفهم رسالة الجماهير الثائرة وليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شعبنا وكسر الحصار عن قطاع غزة".

وتابع القانوع في تصريحات صحفية من مخيم العودة شرق خانيونس، "إن تنصل الاحتلال الصهيوني من دفع استحقاقات معركة "سيف القدس" سيدفع شعبنا لتصعيد تحركاته حتى نيل حقوقه العادلة والمشروعة".

وشدد على أن حركة الجماهير والفعاليات الشعبية ستتصاعد بمختلف الأدوات والوسائل للضغط على الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.