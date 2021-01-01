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أحكام وتمديد إعتقال أسرى وإفراجات

الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد إعتقال أسرى وإفراجات



رام الله /سما/

 حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير ظافر عبد الرحمن سليم من رام الله ، بالسجن الفعلي لمدة عامين ، والأسير صادق جابر منصور من جنين بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً ، والأسير رياض عمار عامر من طولكرم بالسجن لمدة عام .

وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور بحق الأسير بلال عمر الصيفي من بيت لحم للمرة الثانية علي التوالي .

ومددت اعتقال الأسير محمد الرجبي من سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان حتى يوم الخميس القادم، ويقبع في زنازين المسكوبية ، و الأسير زهير داود من نابلس حتى 1-9، لاستكمال التحقيق معه في مركز بتاح تكفا ، والأسير جهاد دويكات من نابلس حتى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيق معه.

من جهة أخرى ، أجل الاحتلال الإفراج عن الأسير يزن مطير من بلدة العيزرية بالقدس الى يوم الأحد القادم بعد اعتقال دام 11 شهرا ، بينما أفرج عن الأسير إسماعيل عبد الباقي أبو الوفا (31 عاما) من جنين بعد اعتقال استمر 6 شهور، والأسير المقدسي عمر زغير بعد قضائه ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري ، والأسير المقدسي سراج أبو سبيتان بعد ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري، و الأسير مثنى القواسمة من الخليل بعد اعتقال استمر 6 شهور وهو شقيق الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 35 يوماً ، والشقيقين أبناء الشهيد خليل زرينه، أحمد ومحمود زرينه العك من معتقل عتصيون.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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