مجدلاني يؤكد على الأصالة الوطنية والنضال المستمر ضد الاحتلال ووفاء محافظة جنين لدماء الشهداء

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني على الأصالة الوطنية والنضال المستمر ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه التي يقوم بها أبناء شعبنا في محافظة جنين والتي تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه المشروعة.

وتابع د. مجدلاني خلال زيارة مقبرة شهداء الجيش العراقي اليوم الأربعاء، ووضع إكليلًا من الزهور، أن تكريم شهداء الجيش العربي العراقي الذين ضحوا من أجل جنين والحفاظ عليها من محاولات الضم الإسرائيلية هو وفاء للشهداء.