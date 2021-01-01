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المواصلات بغزة: إدخال مركبات مستوردة للقطاع

الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات بغزة: إدخال مركبات مستوردة للقطاع



غزة /سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن إدخال مركبات بنوعيها التجاري والخصوصي عبر معبر بيت حانون البري شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء وذلك بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهم منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكد خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بإدخال 108 مركبات خصوصية، و3 حافلات عمومية و14 شاحنه.

من جانبه، أوضح فضل حمودة نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية أن طواقم الوزارة الفنية قامت بفحص هذه المركبات من حيث رفع بصمة الشاصي والتأكد من بيانات المركبة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول العديد من المركبات مثل مركبات ذات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة والشاحنات الرافعة الأمامية والمتحركة وشاحنات القلاب على الرغم من الحاجة الماسة لهذه المركبات والمعدات في قطاع غزة وخاصة بعد تعرض العديد من المنازل للدمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان الأخير على القطاع، مشيرا إلى أن هذه المركبات الممنوع إدخالها هي مصدر الرزق الوحيد للعديد من الأسر الفلسطينية.

ونوه حمودة أنه من المقرر إدخال 91 مركبة خصوصية يوم غدا الخميس من معبر بيت حانون.

الجدير بالذكر أن اغلاق معبر بيت حانون ومنع إدخال المركبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أضر وبشكل كبير في قطاع تجار استيراد المركبات وأثر بالسلب على الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع.

#وزارة النقل والمواصلات #معبر بيت حانون #قطاع غزة

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