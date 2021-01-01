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خلال العدوان الاخير على غزة

الجيش الاسرائيلي يكشف عن فشل استخباراتي في عملية "مترو حماس"

الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يكشف عن فشل استخباراتي في عملية "مترو حماس"



القدس المحتلة /سما/

أجرى وزير الامن الاسرائيلي بني غانتس ورئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي لقاء مع عدد من المراسلين العسكريين والسفراء، وقد تحدثا حول الجبهات المختلفة التي تواجه فيها "إسرائيل" مخاطر عالية.

وبحسب صحيفة معاريف التي حضر مراسلها العسكري اللقاء، يدعم الجيش الاسرائيلي اتخاذ خطوات اقتصادية من بينها السماح للتجار بالدخول إلى "إسرائيل" مقابل عودة الهدوء مع قطاع غزة، لكنه يرى أن الوصول لهدنة طويلة الأمد مرتبط بعودة الجنود الأسرى لدى المقاومة.

وأوضحت معاريف أنه خلال اللقاء اعترف رئيس الأركان كوخافي بفشل عملية "مترو حماس"، وأن عدد المقاومين الذين استشهدوا في العملية أقل بكثير مما كان متوقعا.

وقالت الصحيفة إن الاستنتاجات الاستخباراتية حول الفشل في عملية المترو تشير إلى أنه كان من المهم تنفيذ العملية بالتزامن مع استهداف 18 مسؤولا وكادرا في القسام، لأن بعد عملية الاغتيال هذه، كان هناك تحذير بعدم دخول الأنفاق.

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