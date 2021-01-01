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استطلاع رأي: 72.8٪ من الإسرائيليين يعارضون فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس

الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع رأي: 72.8٪ من الإسرائيليين يعارضون فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس



القدس المحتلة /سما/

كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن 72.8٪ من الإسرائيليين يعارضون إنشاء قنصلية للفلسطينيين في القدس، وفق القناة 7 العبرية.
 
وبحسب استطلاع أجرته Direct Falls، جاء ذلك بتكليف من عضو الكنيست نير بركات فإن  72.8٪ عارضوا إعادة افتتاح المكتب التمثيلي للفلسطينيين في القدس.
 
وبعث المركز برسالة لرئيس الوزراء نفتالي بينت قال فيها: "سيادة رئيس الوزراء القدس واحدة فقط! غالبية الشعب ضد دولة فلسطينية، و 72.8٪ يعارضون إنشاء قنصلية للفلسطينيين في قلب القدس".
 
وطالبت حركة السيادة الإسرائيلية بينت بالتركيز على مواجهة الضغوط الدولية لإعادة فتح القنصلية للفلسطينيين بالقدس.
 
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل لدفع "فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم مصالح الفلسطينيين".
 
وأوضحت أن التقديرات هي أن يتم عرض الموضوع خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، والرئيس جو بايدن خلال زيارة بينت الحالية الرسمية لواشنطن.

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