بينت يلتقي رئيس لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية بواشنطن

القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الأربعاء) الرئيس التنفيذي لـ (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية) "إيباك" هوارد كور خلال زيارته الرسمية لواشنطن.



وبحسب القناة 7 العبرية، شكر بينت كور على الدعم القوي الذي قدمه اللوبي في دولة إسرائيل وأشار إلى أنه يرى أنشطته كعامل رئيسي ومحوري في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة.



وهنأ الرئيس التنفيذي لإيباك رئيس الوزراء على زيارته الدبلوماسية الأولى لواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.



كما ناقشا التحديات الوطنية التي تواجه دولة إسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية اليوم ، واتفقا على استمرار الاتصال.