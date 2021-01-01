إخلاء معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية

القدس المحتلة /سما/

وقع المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي اللواء (احتياط) أمير إيشيل، ومدير سلطة الأراضي الإسرائيلية ، يانكي كوينت اتفاقية جديدة لوضع مخطط زمني لإخلاء معسكرات تسيرفين وسجون عسكرية في بيتاح تيكفا في وسط إسرائيل.



وبموجب الاتفاق وفق القناة 7 العبرية، ستقوم وزارة الجيش بإخلاء المعسكرات في فترة وجيزة وتسليمها، وستعمل سلطة الأراضي الإسرائيلية على هدم وإخلاء المباني القائمة وإعادة تأهيل المنطقة من خلال الشركة الحكومية للخدمات البيئية، والمتخصصة في إعادة تأهيل الأراضي.



وأوضحت أنه سيتم بناء حوالي 20.000 وحدة سكنية في مناطق معسكرات الجيش الإسرائيلي التي سيتم إخلاؤها.