  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إخلاء معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء معسكرات للجيش الاسرائيلي لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية



القدس المحتلة /سما/

وقع المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي اللواء (احتياط) أمير إيشيل، ومدير سلطة الأراضي الإسرائيلية ، يانكي كوينت اتفاقية جديدة لوضع مخطط زمني لإخلاء معسكرات تسيرفين وسجون عسكرية في بيتاح تيكفا في وسط إسرائيل.
 
وبموجب الاتفاق وفق القناة 7 العبرية، ستقوم وزارة الجيش بإخلاء المعسكرات في فترة وجيزة وتسليمها، وستعمل سلطة الأراضي الإسرائيلية على هدم وإخلاء المباني القائمة وإعادة تأهيل المنطقة من خلال الشركة الحكومية للخدمات البيئية، والمتخصصة في إعادة تأهيل الأراضي.
 
وأوضحت أنه سيتم بناء حوالي 20.000 وحدة سكنية في مناطق معسكرات الجيش الإسرائيلي التي سيتم إخلاؤها.

#الجيش الإسرائيلي #معسكرات الجيش الاسرائيلي #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: خيارات "خطيرة" مطروحة للتصعيد وهذا هو رد حماس بشأن ايقاف اطلاق البالونات..

مصادر: هكذا ردت الفصائل الفلسطينية على الطلب المصري بإلغاء المسيرات وايقاف البالونات..

شقيق أمير قطر يفجر "قنبلة المركاتو" الحالي.. وربما في تاريخ كرة القدم!

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لاسرائيل: لا تجبرنا أن نخرج من جعبتنا أسوأ ما تتمناه

بينيت: مستعد لخوض حرب أخرى مع حماس و لا سلام مع الفلسطينيين لهذا السبب..

صحيفة: حماس تقرر خفص التوتر مع "إسرائيل"

غانتس: سنعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية وهذا ما تحتاجه "اسرائيل" لتحسين الوضع في غزة...

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يكشف عن فشل استخباراتي في عملية "مترو حماس"

"زئبقية وغدارة".. غانتس يكشف عن سياسة رد الجيش الاسرائيلي اتجاه قطاع غزة..

الهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين: توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية

-

14 اصابة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق خانيونس

غانتس

غانتس وكوخافي يهددان غزة: إطلاق البالونات والمظاهرات على الحدود ستقودنا لحدث كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية