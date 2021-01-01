الشرطة تتلف 3541مركبة وتضبط 43 قطعة سلاح منذ بداية الشهر الجاري

رام الله /سما/

أتلفت الشرطة 3541 مركبة غير قانونية فيما ضبطت 43 قطعة سلاح ناري منذ بداية الشهر الجاري .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الشرطة تمكنت منذ بداية الشهر الجاري من ضبط 43 قطعة سلاح غير مرخص بانواع مختلفة استخدمت في شجارات وجرائم واعراس ومناسبات متعدده واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وكميات كبيرة من الذخيرة ضمن اجراءات مكثفة تقوم بها الشرطة والاجهزة الامنية لمتابعة الظواهر السلبية في المجتمع .



واضاف بأن الشرطة والاجهزة الامنية ضبطت وأتلفت 3541 مركبة ودراجة غير قانونية كانت تهدد حياة المواطنين على مختلف الأصعدة ولما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم .

واوضح بأنه تم القاء القبض على 2635 مطلوبا للقضاء ونفذت 12244 مذكرة قضائية صادرة عن النيابات المختلفة والمحاكم .

هذا واكد ارزيقات على الاستمرار في القضاء على كافة الظواهر السلبية والحد منها بهدف توفير سبل الامان والراحة للمواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.