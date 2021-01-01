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هذه معايير قوة الردع أمام حماس

"زئبقية وغدارة".. غانتس يكشف عن سياسة رد الجيش الاسرائيلي اتجاه قطاع غزة..

الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زئبقية وغدارة".. غانتس يكشف عن سياسة رد الجيش الاسرائيلي اتجاه قطاع غزة..



القدس المحتلة /سما/

كشف وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس، عصر اليوم، عن سياسة الرد للجيش الاسرائيلي ضد قطاع غزة، موضحا أن  الجيش يقسم قوة الردع أمام حماس إلى قسمين "جوهر قوة الردع، وما يحيط بها"

وقال بيني غانتس في تصريحات أوردتها القناة 12 الاسرائيلية، إنّ "إسرائيل" سترد على كل هجوم ستقوم به حركة حماس، مشيرا الى أنه "من الواضح أن على كل هجوم ستقوم به حركة حماس سيكون هناك رد من قبل "إسرائيل" حتى لو لم يكن ردًا فوريًا".

وأضاف غانتس وفق القناة: "صحيح أنّ الجيش يوضح أنه إذا تم إطلاق صواريخ من غزة سيكون الرد الإسرائيلي قوي جدًا، لكن في الجيش يقسمون قوة الردع أمام حماس إلى قسمين "جوهر قوة الردع، وما يحيط بها"".

وذكر أنّه "وفقًا لتصور الجيش يجب التفريق بين الأحداث التي تمس غلاف غزة مثل البالونات الحارقة والمظاهرات على الحدود وبين إطلاق الصواريخ التي يصفها الجيش بأنها مساس في جوهر قوة الردع".

ونوه غانتس إلى أن "قوة الردع أمام قطاع غزة دائما ما تكون زئبقية وغدارة"، مبيّنًا أنّه "لا يوجد في الجيش مصطلح "عدم الرد" وبالتالي ووفقًا لذلك ربما بين الحين والآخر ندخل في جولة قتالية".

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