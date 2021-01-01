حماس: لن نصبر على حصار غزة ولا على معاناة أهلنا بالضفة والقدس

غزة /سما/

قال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "رسالتنا لأهل الضفة القدس، أننا لن نصبر على أذى الاحتلال والمعاناة التي يعيشها أهلنا في الضفة والقدس".



وأضاف الهندي في تصريحات صحفية، من مخيم العودة في خزاعة شرق خانيونس: "لن نسمح للاحتلال بتقسيم مدينة القدس مكانياً وزمانياً".



وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا يمكن بأي حال، العودة للمربع الأول من الحصار، ويجب أن يرفع الحصار فورا عن قطاع غزة.



وقال: "رسالة غزة اليوم هي رفع الحصار السافر عن سكان القطاع واستمرار الواقع الحالي لن نصبر عليه".

