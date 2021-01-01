الهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين: توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي، عصر اليوم، أن معركة سيف القدس لم تهدف لفك الحصار عن غزة فقط، بل فك الحصار عن القدس والأقصى وقلوب ملايين الأحرار في العالم

ووجه الهندي رسالة للاحتلال في كلمته عن القوى الوطنية والاسلامية شرق خانيونس قائلا، "نقول للعدو الذي يظن أنه ردع غزة، كل مكركم وكل حلفاءكم لا يستطيعوا ردع طفل من فلسطين"، مضيفا: تمنعنون عن غزة الدواء والغذاء لكنها حرة لن تستلم لإرادتكم ولا تقبل الدنية.

وشدد الهندي على أنه لا يمكن لشعبنا أن يستسلم، موضحا أن شعبنا موحد خلف المقاومة والمقاومة موحدة خلف شعبنا الفلسطيني.

وأشار الى انه هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية، نحن شعب حر وشعب واحد نواصل جهادنا ونضالنا مع استمرار المقاومة

وكشف الهندي في ختام كلمته عن رسالة رئيس حماس في غزة يحيي السنوار للمصريين، قائلا: إن السنوار ابلغ المصريين برسالة مفادها، أن على العدو أن يوقف كل أشكال المماطلة والتسويف.