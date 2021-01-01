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جاد الله ينفي حل لجنة تكافل في قطاع غزة

الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاد الله ينفي حل لجنة تكافل في قطاع غزة



غزة/سما/

نفى القيادي في التيار الاصلاحي غسان جاد الله ما اشيع حول حل لجنة تكافل في قطاع غزة.

وقال جاد الله في تصريح له بان ما اشيع حول حل اللجنة غير  صحيح ولا يوجد اي قرار بحل لجنة تكافل وستستمر اللجنة بتنفيذ  ما يصلها من المشاريع ، وما هو مطروح الان ترشيد مصروفاتها الشهرية الثابتة من حيث اجرة مقرها الكبير ورواتب موظفيها والتي يتكفل بها التيار لوحده ومن موازنته الخاصة.

،  واضاف " المطروح  الان الابقاء علي اللجنة وعند حصولها علي مشاريع تقوم من خلال هذه المشاريع باقتطاع نسبة محددة كمصروفات للمشرفين على تنفيذ المشروع ، او ان يتشارك جميع من هم شركاء في المؤسسة في تحمل مسؤولية مصروفاتها الشهرية الثابتة".

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