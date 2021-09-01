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الاقتصاد بغزة: إلزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بتلقي لقاح "كورونا"

الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: إلزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بتلقي لقاح "كورونا"



غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن جملة من الإجراءات لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، وفي مقدمتها إلزام جميع الأفراد العاملين ومقدمي الخدمة في المحلات والمنشأت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح المضاد للفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، انه تم التعميم على أصحاب المحلات والمنشأت التجارية والصناعية والمخابز بالالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وإلزام كافة العاملين بتلقي اللقاح قبل تاريخ 1/9/2021.

وشددت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات القانونية التي قد تصل الي قرارات بإغلاق المؤسسات والمنشات الخاصة بهم، وربط كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بتلقي التطعيم.

#غزة #وزارة الاقتصاد #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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