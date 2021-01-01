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غزة: الحكم المحلي تلزم أصحاب المهن الخاصة بتلقي لقاح "كورونا"

الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم المحلي تلزم أصحاب المهن الخاصة بتلقي لقاح "كورونا"



غزة /سما/

أصدرت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة ، تعميماً لرؤساء البلديات والمجالس المشتركة في القطاع بضرورة إلزام أصحاب المهن الخاصة بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وينص القرار الصادر عن وكيل وزارة الحكم المحلي على إلزام أصحاب المحال التجارية والمخابز والصيدليات وغيرها من المنشآت الواقعة تحت إطار نفوذ المجلس البلدي بتلقي اللقاح ضمن إطار زمني محدد من أجل السماح لهم بالاستمرار في تقديم الخدمة.


يشار إلى أن الوزارة أصدرت سابقاً قرارا يلزم البلديات والمجالس البلدية بتقديم إعفاء بنسبة 10% من قيمة فاتورة الخدمات لشهر واحد فقط.


وينص القرار على منح نسبة تخفيض 10% من قيمة الفاتورة وذلك للمواطنين الحاصلين على لقاح فايروس كورونا.

#وزارة الحكم المحلي #قطاع غزة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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