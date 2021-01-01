غزة: الحكم المحلي تلزم أصحاب المهن الخاصة بتلقي لقاح "كورونا"

غزة /سما/

أصدرت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة ، تعميماً لرؤساء البلديات والمجالس المشتركة في القطاع بضرورة إلزام أصحاب المهن الخاصة بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وينص القرار الصادر عن وكيل وزارة الحكم المحلي على إلزام أصحاب المحال التجارية والمخابز والصيدليات وغيرها من المنشآت الواقعة تحت إطار نفوذ المجلس البلدي بتلقي اللقاح ضمن إطار زمني محدد من أجل السماح لهم بالاستمرار في تقديم الخدمة.



يشار إلى أن الوزارة أصدرت سابقاً قرارا يلزم البلديات والمجالس البلدية بتقديم إعفاء بنسبة 10% من قيمة فاتورة الخدمات لشهر واحد فقط.



وينص القرار على منح نسبة تخفيض 10% من قيمة الفاتورة وذلك للمواطنين الحاصلين على لقاح فايروس كورونا.