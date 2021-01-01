غزة: الشباب والرياضة تعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج

غزة /سما/

أجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الثالثة من القرض الحسن للزواج لعام 2021.

وجرت مراسم القرعة بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الصندوق الأستاذ عصام الهبيل، ومدير عام وزارة الخارجية الأستاذ محمود المدهون، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام المكتبات الأستاذ عارف بكر، ومدير عام المكتبات الدكتور محمد الشريف، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي.

وأوضح محيسن أن القرض الحسن للزواج يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة وصندوق دعم الشباب لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب في قطاع غزة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها العدوان الأخير والحصار الجائر المستمر منذ ما يزيد عن (15) عامًا.

وبين محيسن أن الوزارة تسعى من خلال القرض إلى المساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه ما يزيد عن (7.5) مليون دولار لأكثر من (3500) شاب".

ولفت إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (1426) شاب، وسيحصل (125) شابًا على قرض حسن بقيمة (2000) دولار لكل واحد منهم، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا.

وذكر محيسن أن مراسم القرعة والاختيار تتم بشكل علني لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والمساواة بين جميع المسجلين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، لافتًا إلى أنه تم نقل مراسم القرعة عبر خاصية البث المباشر على صفحة الهيئة والصندوق على فيسبوك تنفيذًا لإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا.

وشدَّد محيسن على ضرورة زيادة الدعم المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني وتوسيع خدماته لتشمل مجالات أخرى في التعليم والإسكان والمشاريع الصغيرة.