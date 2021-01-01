الحرائق تعود مجدداً إلى غابات وأحراش القدس المحتلة

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر عبرية عن اندلاع حرائق في احراش وغابات المنطقة الغربية لمدينة القدس، قرب مستوطنة "جفعات يعاريم".

وأكدت أن 6 طائرات تشارك في عملية اخماد الحريق بالاضافة إلى 10 طواقم دفاع مدني للسيطرة على الحريق، حيث أنه في هذه المرحلة لم تتم السيطرة على الحريق في الوقت الذي يقوم يه رجال الإطفاء بإجراءات لمنع انتشار الحريق باتجاه المستوطنة المجاورة.

هذا وأعلنت سلطات الاحتلال سيطرتها التامة قبل نحو أسبوع على الحرائق الضخمة التي امتدت على انحاء واسعة من غابات القدس وأدت لعمليات اخلاء واسعة للمستوطنات المجاورة بالاضافة لإخلاء مستشفى وحرق آلاف الدونمات واعتقال عدد من المشتبه بهم بتهمة التسبب في الحرائق.