بدء توافد المواطنين الى مخيم العودة شرقي محافظة خانيونس..

غزة /سما/

أفادت مصادر محلية ، عصر اليوم، ببدء توافد المواطنين على مخيم العودة شرق خانيونس للمشاركة في المسيرة الشعبية "سيف القدس لن يغمد" نصرة للقدس والضفة وللمطالبة برفع الحصار.

فيما شرعت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتجهيز نقاط طبية خاصة بطواقم الإسعاف على أرض مخيم العودة في بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس تحسبًا لأي طارئ خلال المسيرة الشعبية.









في السياق، قال المتحدث باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع، إن الجماهير الفلسطينية التي تحتشد اليوم من جديد شرق خانيونس تؤكد على جاهزيتها لمواصلة الطريق والضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبها ورسالتها للعدو، أن "سيف القدس لن يغمد".

وأكد القانوع شعبنا ماضٍ في مسيرة نضاله وبفعالياته الشعبية بمختلف الأدوات حتى تحقيق مطالبه وليس أمام الاحتلال إلا كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح أن جماهير شعبنا شرق خانيونس تلتحم اليوم مع الشباب الثائر والمنتفضين في بلدة بيتا والخليل ونابلس وجنين دفاعاً عن القدس وإفشال مخططات الاحتلال.

يتبع...